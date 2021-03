De Grote Twee zijn hun troon kwijt: voor het eerst sinds 2005 geen Ronaldo of Messi in kwartfinales Champions League

Na het Juventus van Cristiano Ronaldo ligt nu ook het Barcelona van Lionel Messi nog voor de kwartfinales uit de Champions League. Het is al zestien jaar geleden, van toen Ronaldo en Messi nog twintig en zeventien jaar oud waren, dat dat nog eens was voorgevallen. Zo lijkt het einde van een tijdperk aangebroken voor de 36-jarige Portugees en de 33-jarige Argentijn die het internationale voetbal ruim een decennium domineerden.

Niet geheel toevallig is de toekomst van beide topspelers op dit moment onzeker. Ronaldo’s contract bij Juventus loopt over een jaar af, maar weegt daar zo zwaar op de loonlast dat het onwaarschijnlijk lijkt dat de Oude Dame hem na drie Champions League-flops nog al te lang bij de club wil houden - toch niet aan die voorwaarden.

Dinsdag kopte een Italiaanse sportkrant nog “Verraden door Ronaldo” omdat ‘CR7’ zich omgedraaid had in de muur, waardoor een vrije trap van tegenstander Porto in doel verdween. Het bleek het doelpunt van de uitschakeling voor Juventus. Manager Fabio Paratici liet vervolgens verstaan dat Juventus niet gehaast is snel werk te maken van een contractverlenging. “Het staat niet meteen op de agenda. Er is nog tijd om erover te praten”, zei hij.

Koeman: “Messi ziet dat het met Barcelona de juiste kant opgaat”

Lionel Messi is dan weer einde contract bij Barcelona, de club die hij vorige zomer al wilde verlaten maar die nu met Joan Laporta een nieuwe voorzitter heeft. De Argentijn zou volgens de Spaanse pers nog altijd andere oorden willen opzoeken, al blijft de vraag welke club zijn astronomische loon kan betalen. Eerder deze week berichtten wij al dat Manchester City afgehaakt heeft en zijn geld vooral wil gebruiken om Kevin De Bruyne een beter contract te bieden.

Op bezoek bij PSG liet Messi alleszins nog van zich horen. Eerst met een geweldige goal, daarna met een gemiste penalty. Na de match deed trainer Ronald Koeman een pleidooi om hem toch nog aan boord te houden. “Messi moet zelf beslissen over zijn toekomst, maar hij heeft nu al lang kunnen zien dat de ploeg de juiste richting uitgaat. Met de veranderingen die we gemaakt hebben en de youngsters die alleen maar beter gaan worden, kan hij over deze ploeg geen twijfels hebben.”

Mbappé en Haaland scoren dubbel zoveel in Champions League

Ondanks de strijd om Messi’s handtekening lijkt de duopolie Messi-Ronaldo wel ten einde. Niet alleen door de Champions League-uitschakeling of de gevorderde leeftijd van de twee, maar ook door het opstaan van twee nieuwe vedetten. Ronaldo (vier Champions League-goals) en Messi (vijf Champions League-goals) werden dit seizoen allebei overtroffen door Mbappé (zes Champions League-goals) en Haaland (tien Champions League-goals).

Sinds de start van het seizoen 2019/2020 scoorden Messi en Ronaldo 16 keer op het kampioenenbal, Mbappé en Haaland zetten met 31 stuks bijna het dubbele neer. De 22-jarige Fransman en 20-jarige Noor zitten met hun clubs PSG en Dortmund ook allebei in de kwartfinales. De start van een indrukwekkende reeks?