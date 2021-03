Brandweer komt tussen nadat dakbekleding loswaait... tot groot jolijt van schoolkinderen

Blankenberge - De stormwind zorgde voor ervoor dat een stuk dakbekleding van basisschool Sint-Jozef Sint-Pieter in de Zuidlaan losgerukt werd. Rond 8.30 uur kwam de brandweer daarom massaal ter plaatse, tot groot jolijt van de aanwezige schoolkinderen. “Alle lessen kunnen doorgaan”, zegt directeur Ilya Aerts.

Het euvel werd opgemerkt toen de schooldag in de campus Sint-Jozef Sint-Pieter van start ging. Op het dak van het gebouw, dat pas in 2017 geopend werd, was een stuk dakbekleding losgekomen door de felle rukwinden. Aan zee waren namelijk windstoten tot 100 kilometer per uur voorspeld, en die lieten zich dus voelen.

Brandweer en politie kwamen ter plaatse toen de kinderen net naar hun klaslokalen waren. “De school hoeft niet geëvacueerd te worden”, aldus politiewoordvoerder Philip Denoyette. “Het gaat om een stuk roofing dat dubbel geplooid is op het dak, waardoor er geen direct gevaar is voor de kinderen.” Er moest één lokaal voor alle veiligheid ontruimd worden. “Verder kunnen alle lessen gewoon doorgaan”, vulde directeur Ilya Aerts aan.

Heen en weer zwaaien

En de kinderen? Die vonden het fantastisch. Terwijl de brandweerwagens de speelplaats opreden, vergaapten de kleintjes zich achter het raam van het schoolgebouw aan de interventie van de hulpdiensten. Er werd lustig heen en weer gezwaaid met de pompiers. “Voor hen is dit natuurlijk heel spectaculair”, zegt Aerts nog. De brandweer beveiligde de roofing zonder al te veel problemen. Later op de dag zou een aannemer de schade komen opmeten en herstellen.