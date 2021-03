Politie schiet opnieuw met scherp op demonstranten in Myanmar

Veiligheidstroepen hebben in Myanmar opnieuw met scherp geschoten op demonstranten. Verschillende mensen zijn om het leven gekomen. Dat zeggen ooggetuigen.

In de gemeente Myaing, in het centrum van het land, protesteerde een groep mensen voor een politiebureau, om de vrijlating te eisen van drie opgepakte medeburgers. “De politie zette eerst traangas in en vuurde rubberkogels af, om daarna met scherp te schieten”, aldus een ooggetuige. “Zes mensen zijn gestorven, onder wie één van mijn vrienden.”

Ook in de gemeente North Dagon, in het oostelijke deel van Yangon (vroeger Rangoon), werd zeker één demonstrant gedood.

Sinds de putsch van het leger begin februari zijn er in het Zuidoost-Aziatische land dagelijks massale protesten tegen de militaire junta. De betogers eisen de vrijlating van de opgepakte regeringsleider Aung San Suu Kyi en de herinstallatie van de verkozen regering. Volgens schattingen van de gevangenenhulporganisatie AAPP werden sinds het begin van de protesten meer dan 60 mensen gedood.