Is de president van het enige land ter wereld waar geen corona is, toch bezweken aan corona?

Al bijna twee weken is er geen spoor van John Magufuli, president van Tanzania. Volgens verschillende media is zijn toestand kritiek en werd hij opgenomen in het ziekenhuis nadat hij besmet raakte met Covid-19.

De president, een Covid-scepticus, is al meerdere dagen van de radar verdwenen. Enkele media geven nu aan dat de man in Nairobi zit na een besmetting met Covid-19. De belangrijkste oppositieleider van Tanzania, Tundu Lissu, vroeg meer uitleg nu de situatie lijkt te verergeren.

De Tanzaniaanse regering heeft nog geen officiële mededeling gedaan, maar volgens Lissu werd de president in het ziekenhuis opgenomen met een hartstilstand. Volgens Nation, een krant in Kenia, wordt hij behandeld in een privé ziekenhuis in Nairobi.

Volgens de BBC zou de toestand van de president kritiek zijn en verblijft hij op de afdeling intensieve zorgen. Officieel nieuws over de toestand van de president is er nog steeds niet.

Hoewel de president altijd aangaf dat er in zijn land geen corona is, slaat de Amerikaanse ambassade nu alarm over de dreigende situatie in Tanzania. De gezondheidsinstellingen kunnen het niet meer aan en volgens verschillende media slaat nu ook de Zuid-Afrikaanse variant erg hard toe.