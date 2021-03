Storm Evert komt toe in België en zorgt meteen al voor schade

Sinds vanochtend is er officieel sprake van “Storm Evert”. Momenteel bevindt die zich nog boven de Noordzee maar de hevige windstoten laten zich bij ons toch al voelen. Van wegvliegende daken tot vallende stellingen, het is opletten geblazen vandaag.

Er worden vandaag rukwinden tot 100 kilometer per uur verwacht, het KMI kondigde code geel aan en het noodnummer 1712 werd ook geactiveerd. Hoewel de zware windstoten pas voor vanmiddag gepland staan, is er op verschillende plaatsen in ons land al schade gemeld.

De kust

De kustgemeenten zijn eerst aan de beurt aangezien de storm vanuit Schotland naar ons land komt overgewaaid. In Brugge zorgde het stormweer ervoor dat een stuk van de dakbekleding van basisschool Sint-Jozef Sint-Pieter in de Zuidlaan werd losgerukt. De brandweer moest ter plaatse komen en één lokaal werd voor de veiligheid ontruimd. In alle andere klassen kon de les gewoon blijven doorgaan.

Ook in Oostende zorgde de storm vanochtend al voor schade. Omstreeks 7 uur ’s ochtends viel in de Distellaan een stelling naar beneden. Die viel wonder boven wonder net tussen twee auto’s. Niemand raakte gewond. Een uur later werd de Kemmelbergstraat afgesloten omdat een raam op de vijfde verdieping van een appartementsgebouw los hing.

De brandweerzone Westhoek kreeg vanochtend al 52 oproepen voor stormschade.

Oost-Vlaanderen

In Gent zorgt de hevige wind momenteel slechts voor beperkte schade. Aan het hof van beroep donderde een zware tak van een boom naar beneden, op enkele geparkeerde auto’s. Niemand raakte gewond.

