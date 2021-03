Al 52 oproepen voor stormschade aan kust en regio, vooral problemen met daken

/ Veurne / Koksijde / De Panne / Nieuwpoort - De brandweerzone Westhoek kreeg donderdagochtend tot 9 uur al 52 oproepen voor stormschade tijdens de doortocht van storm Evert. Dat meldt woordvoerder Kristof Louagie. “Het gaat vooral om weggewaaide dakbedekking en signalisatie.” Vooral post Veurne moest al enkele malen uitrukken.

Storm Evert is in de vroege ochtend aan zijn doortocht over onze contreien getrokken. De eerste oproepen kwamen even voor 6 uur binnen maar dat ging op kleine zaken. Vanaf 8 uur wakkerde de wind aan en kreeg de brandweer meer werk. Dat is vooral het geval voor post Veurne dat al enkele malen moest uitrukken voor problemen met daken. Zo dreigde een plat dak bestaande uit EPDM langs de Ieperse Steenweg in Veurne weg te waaien. Het ging daar om 64 vierkante meter dak dat begon los te komen. De brandweer ging ter plaatse en had een grote voorraad zandzakjes en extra zand mee op hun vrachtwagen. Met de kraanarm werden de zandzakjes op het dak gelegd en werden vooral de zijkanten van het dak zo verzwaard. Die interventie duurde bijna een uur.

LEES OOK. Storm Evert komt toe in België en zorgt meteen voor schade

Piek vanaf 11 uur

Toen de interventie net afgelopen was kwam eenzelfde melding binnen van de bewoner van een huis in de Klaproosstraat. Ook daar dreigde een plat dak met EPDM weg te waaien en moest de brandweer ingrijpen. In de Spreeuwenbergstraat, de straat achter de rechtbank van Veurne, dreigden dan weer dakpannen van een woning te waaien. Een dakpan raakte ook effectief los en kwam tegen de achterste zijruit terecht van een geparkeerde Volkswagen. Het raam begaf het.

De meeste oproepen situeren zich aan de kust waar ook de felste rukwinden woeden. Zo sneuvelde er ook een grote boom aan de Noordzeedreef in Oostduinkerke ter hoogte van het Hannecartbos. Ook meer in het binnenland zijn er al oproepen. Zo waaiden ook enkele dakpannen weg van een woning in de Kerkdreef in Merkem nabij Houthulst. De brandweer voorkwam erger. Er lopen nog steeds oproepen binnen bij de hulpdiensten. De piek van storm Evert wordt verwacht tussen 11 en 13 uur.

LEES OOK.Wisselvallig met rukwinden tot 100 kilometer per uur: opgelet voor stormweer vandaag