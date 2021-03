“FC Barcelona kijkt richting Sergio Agüero”

Voor FC Barcelona is dit niet het beste seizoen en dus kijken de Catalanen al vooruit naar volgend seizoen. Volgens Sky Sports zijn ze in hun zoektocht naar een nieuwe spits uitgekomen bij Sergio Agüero. Manchester City is volop op zoek naar een vervanger voor de 32-jarige Argentijn en Barcelona wilt hem maar al te graag.

Op het eerste zicht lijkt het een grote gok van Barcelona om in te zetten op Agüero. Dit seizoen is tot nu toe niet het beste geweest voor de Argentijn aangezien hij met blessures kampt aan de knie en de hamstring. De laatste keer dat de Argentijn scoorde voor Manchester City was op negen december vorig jaar tegen Marseille in de Champions League. Ondanks zijn inactiviteit dit seizoen blijft Agüero wel geliefd in Manchester. Het is ondertussen al zijn tiende seizoen voor de Citizens en de Argentijn bezorgde zijn team al meerdere titels.

Maar Agüero wordt niet perse gehaald voor scorend vermogen bij te brengen. Hij kan ook de doorslaggevende troef zijn voor Barcelona om Messi te overtuigen om te blijven. De twee zijn goed bevriend met elkaar en zijn de sterren van de Argentijnse nationale ploeg.

Manchester City richt nu de pijlen op de Noorse god van Dortmund. Erling Braut Haaland staat op het verlanglijstje van elke topclub maar de interesse bij Manchester City is het grootst. Met een jonge goalgetter als Haaland op het verlanglijstje is de tijd voor Agüero gekomen om andere oorden op te zoeken. Bij afloop van dit seizoen is zijn contract afgelopen en kan de Argentijn gaan waar hij wilt.