Denemarken legt vaccinaties met AstraZenca stil vanwege complicaties

Denemarken schort de vaccinatie met AstraZeneca voor minstens twee weken op. Dat heeft het Deense Gezondheidsinstituut donderdag beslist. De opschorting komt er nadat er meerdere gevallen van bloedproppen waren gemeld. Er is ook melding gemaakt van een verdacht overlijden. Het instituut benadrukt wel dat er nog geen oorzakelijk verband tussen de meldingen en het AstraZeneca-vaccin werd gevonden.

“We bevinden ons midden in de grootste en belangrijkste vaccinatiecampagne in de geschiedenis van Denemarken. Daarbij hebben we nood aan alle vaccins die we te pakken kunnen krijgen. Daarom is het niet vanzelfsprekend te beslissen om het vaccineren te pauzeren. Maar net omdat we zoveel mensen vaccineren, is het ook belangrijk om snel te reageren wanneer er sprake is van mogelijk ernstige bijwerkingen”, zegt Søren Brostrøm, directeur van Sundhedsstyrelsen, het Deense Gezondheidsinstituut, die benadrukt dat er nog geen oorzakelijk verband werd gevonden.

“Vaccinatie niet geschrapt”

Brostrøm onderstreept dat de vaccinatiecampagne met AstraZeneca niet wordt geschrapt, maar tijdelijk wordt gepauzeerd. “Er is afdoende bewijs dat het vaccin veilig en effectief is”, aldus de topman, “maar zowel wij als het geneesmiddeleninstituut zijn genoodzaakt om te reageren op meldingen van mogelijks ernstige bijwerkingen, zowel in Denemarken als in andere Europese landen”, klinkt het.

Het is nu aan het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) om de zaak verder te onderzoeken. In afwachting daarvan wordt alvast twee weken gewacht met het inenten met het AstraZeneca-vaccin.

Vertraging

De tijdelijke pauze zorgt er ook voor dat de vaccinatiecampagne in Denemarken vertraagd zal worden. Mensen die reeds een eerste prik van het AstraZeneca-vaccin hebben gekregen, zullen ook langer moeten wachten op de tweede dosis. Alle reeds geplande vaccinaties met het vaccin van het Brits-Zweedse farmabedrijf worden voorlopig stopgezet.

Denemarken behoort tot de snelst vaccinerende landen in Europa. Volgens het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) heeft tot nog toe 11,5 procent van de Deense bevolking een eerste prik gekregen, 4,4 procent is reeds volledig ingeënt.

Verpleegster overleden

Zondagavond deelde het Oostenrijkse bureau voor de veiligheid van de gezondheidzorg (BASG) reeds mee dat het was gestopt met het toedienen van een bepaald lot AstraZeneca-vaccins. Die beslissing kwam er nadat een verpleegster tien dagen na een spuitje overleed aan de gevolgen van een trombose. Sommige andere landen, zoals Luxemburg en de Baltische staten, schortten de inentingen met dat lot van zo’n 1 miljoen doses toen ook op. Het EMA oordeelde eerder deze week op basis van voorlopig onderzoek dat er “op dit moment geen indicaties zijn dat de vaccinatie deze aandoeningen veroorzaakt heeft”. Het Geneesmiddelenagentschap zei wel nog verder onderzoek te zullen verrichten.