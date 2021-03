Het gruwelijke verhaal van Alisha (14): eerst in elkaar geslagen, dan in de Seine gegooid en verdronken

De dood van Alisha, laat niemand ongeroerd in Frankrijk. Het lichaam van het veertienjarig meisje werd begin deze week levenloos in de Seine teruggevonden nadat ze mishandeld werd door een koppel, twee tieners niet ouder dan 15 jaar. Omdat beide tieners nog minderjarig zijn, riskeren ze een maximale gevangenisstraf van 20 jaar.

Op verzoek van haar vriend zou het meisje van 15 jaar afgesproken hebben met Alisha op maandag 8 maart aan het station van Argenteuil in het Franse departement Val d’Oise, op enkele kilometers van Parijs. De twee jonge meisjes gingen samen naar de quai Saint-Denis, waar ze het gewoon waren om af te spreken. Na enkele minuten zou de jongen - die zich op een afstand had verbogen achter een pilaar - het slachtoffer benaderd hebben. Hij sloeg haar onverwachts in het gezicht, waardoor ze op de grond viel.

Maar daar stopte het niet. Hij schopte haar verder in de rug en op het hoofd terwijl ze op de grond lag. Het meisje was nog bij bewustzijn maar zou met haar ogen open gekreund hebben. De jongen en zijn vriendin raapten haar op en gooiden haar vervolgens in de Seine. Op basis van het forensisch onderzoek wordt besloten dat het meisje verdronken is. “Hoewel de twee jongeren in hechtenis zaten hebben ze niet onmiddellijk spijt geuit”, zegt procureur Eric Corbaux aan Le Figaro.

In ondergoed op Snapchat

In Frankrijk rijst nu de vraag: hoe kan het dat zo’n jongeren in staat zijn tot zo’n uitbarsting van geweld? Volgens de procureur gaat het om een opeenvolging van de feiten. Voordat de jongeman een relatie had met zijn vriendin, had hij een korte relatie met Alisha, het slachtoffer. Ondanks die relatie, waren Alisha en het nieuwe vriendinnetje, bevriend gebleven. Hij was echter “bijzonder ontevreden” over die vriendschap en vertelde aan zijn nieuwe vriendin dat Alisha “slecht sprak over haar vader”.

De relatie zou verslechterd zijn nadat in februari een foto van het slachtoffer in ondergoed verscheen op Snapchat. De school zou op de hoogte geweest zijn maar er werd geen klacht geregistreerd bij de politie. Op 1 maart zouden de meisjes op school zelfs nog hebben gevochten. Dit resulteerde in een schorsing voor zowel het meisje als haar vriend.

Dit weekend wordt er in Argenteuil een witte mars gehouden ter nagedachtenis van het vermoorde schoolmeisje.