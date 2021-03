3 miljoen extra rollen toiletpapier verkocht in de Aldi door coronacrisis

Een jaar geleden dook het coronavirus op in ons land, en veranderden ook onze winkelgewoonten. De supermarktketen Aldi dook in de cijfers. Toiletpapier ging massaal over de toonbank, maar ook miljoenen meer flessen wijn werden ontkurkt.

Aldi vergeleek de verkoopcijfers van een resem producten in het voorbije coronajaar (van maart 2020 tot en met februari 2021) met de twaalf maanden daarvoor.

De beelden uit maart van winkelkarren volgeladen met louter toiletpapier blijven op ieders netvlies gebrand. En dat blijkt ook uit de cijfers. Aldi verkocht in het voorbije coronajaar 3 miljoen extra rollen toiletpapier. Een andere best-seller was ontsmettingsmiddel. De discounter verkocht meer dan 63.000 liter handgel.

Anderhalf miljoen extra fless rosé

Er werd tijdens de lockdown massaal gebakken, gekookt en vooral gedronken. Aldi verkocht het voorbije jaar bijna 1,7 miljoen flessen rode wijn extra, meer dan 1,6 miljoen flessen rosé extra en meer dan 1,5 miljoen flessen wit extra.

Wat het bakken betreft: er werd 1,2 miljoen kilogram bloem meer verkocht, en extra gist voor meer dan 2 miljoen broden. Nog in de winkelkar: meer dan 248.000 kilogram extra appels, meer dan 690.000 kilogram extra peren, meer dan 730.000 kilogram extra wortels en meer dan 410.000 kilogram extra tomaten.

Ook pasta ging vlot over de toonbank. In vergelijking met een jaar eerder gingen Aldi-klanten naar huis met meer dan 5 miljoen borden pasta extra. En er werden bijna dubbel zoveel vleesvervangers in de winkelkar gelegd.