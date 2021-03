Geen nieuwe maatregelen om woningprijzen te temperen: “Zelden goed idee om markt te corrigeren”

Terwijl de woningprijzen hun opmars blijven voortzetten, is Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) voorlopig niet van plan om in te grijpen. “Ik ben terughoudend”, zei hij donderdag in de commissie Wonen van het Vlaams Parlement. “Het verleden heeft ons geleerd dat het zelden een goed idee is om de markt te corrigeren met fiscale maatregelen.”

Diependaele kreeg dinsdag verscheidene vragen over de situatie op de woningmarkt van Maxim Veys (sp.a), Mercedes Van Volcem (Open Vld) en Adeline Blancquaert (Vlaams Belang). Zij grepen onder meer terug naar een barometer van de notarisfederatie Fednot van eind februari, waaruit bleek dat woningen in de vijf Vlaamse provinciehoofdsteden in 2020 een stuk duurder zijn geworden: de prijzen voor huizen en appartementen stegen met bijna 7 procent ten opzichte van 2019.

In zijn reactie nuanceerde de minister in de eerste plaats de gegevens. Zo wees hij er onder meer op dat vooral duurdere woningen sterk in prijs stegen. “Daardoor kan het totaalbeeld vertekend zijn”, zei hij. “Goedkopere woningen stijgen ook in prijs, maar minder snel.”

Woonbonus

Daarnaast gaf Diependaele te kennen dat nieuwe ondersteunende maatregelen nemen niet noodzakelijk wenselijk is. “Fiscale maatregelen kunnen een antwoord bieden op sommige vraagstukken, maar kunnen de woningmarkt ook destabiliseren”, luidde het. Bovendien verwees hij naar eerdere maatregelen, zoals de verlaging van de registratierechten op de aankoop van een woning van 7 naar 6 procent en de 9,1 miljard euro die de Vlaamse regering van 2021 tot 2024 zal investeren in woningbouw.

De minister voorziet daarom voorlopig niet in nieuwe initiatieven of maatregelen. “Ik ben terughoudend om zomaar nieuwe fiscale maatregelen te nemen”, zei hij. “Het verleden heeft ons geleerd dat het zelden een goed idee is om de markt te corrigeren met fiscale maatregelen.”

Daarmee leek hij te verwijzen naar de woonbonus, waarbij mensen die een hypothecaire krediet afsloten voor hun eerste woning, gedurende de looptijd van de lening konden genieten van een belastingvermindering. De Vlaamse regering besliste om het fiscale voordeel vanaf 2020 af te schaffen voor nieuwe kredieten. “Onderzoekers van het Steunpunt Wonen gaven aan dat het afschaffen van de woonbonus een temperend effect van 10 procent zal hebben op de stijging van de woningprijzen”, zei Diependaele daar nog over in de commissie. “Die bevinding toont aan dat we absoluut de juiste keuze hebben gemaakt. De woonbonus had een prijsopdrijvend effect.”