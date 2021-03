Exotische spinnensoort neemt permanente intrek in Antwerpen en omstreken

Het ziet ernaar uit dat de exotische gele spoorspin in België helemaal ingeburgerd is. De soort werd voor het eerst in 2007 in Antwerpen aangetroffen en wordt nu met regelmaat gespot. Dat meldt Koen Van Keer van Natuurpunt Antwerpen Stad.

De gele spoorspin is een exotische spinnensoort die voor het eerst in 2007 in een verlaten kloostertuin in de Antwerpse Stuivenbergwijk werd aangetroffen. De spin komt uit het Middellandse Zeegebied en is zeer waarschijnlijk via menselijk transport naar België gekomen. De soort is niet gevaarlijk voor de mens.

Nadat de soort in 2014 in de omgeving van Brussel en Luik werd gevonden en gedurende 2019 en 2020 meermaals in Antwerpen werd gezien, is het duidelijk dat de spinnensoort zich definitief in België heeft gevestigd.

Volgens Koen Van Keer van Natuurpunt Antwerpen Stad is het nog te vroeg om te weten of de soort schadelijk is voor lokale ecosystemen. Hij wijst er wel op dat de invoer van exoten altijd een risico vormt.