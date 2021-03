Prins William reageert voor het eerst op interview van Harry en Meghan: “Wij zijn absoluut geen racistische familie”

Prins William heeft na dagen van stilte voor het eerst gereageerd op het spraakmakende interview van Meghan en Harry eerder deze week.

“Wij zijn geen racistische familie”, antwoordde William toen een journalist hem vroeg of zijn familie racistisch is. De prins en zijn vrouw Kate stonden op het punt een school in Oost-Londen te bezoeken om de geestelijke gezondheid voor kinderen te promoten, hun eerste publieke verschijning sinds het interview.

William liet ook weten dat hij nog niet gesproken had met zijn broer, maar wel van plan was dat te doen. Hij is de eerste die zelf reageert op het veelbesproken interview waarin Harry en Meghan aangaven dat er vragen waren gesteld over de mogelijke bruine huidskleur van Archie. De Queen liet in een statement wel al weten “erg geschrokken te zijn”.

LEES OOK. Nieuwe, ongepubliceerde fragmenten van het interview met Meghan en Harry: “Plots wilde de Queen ons niet meer zien”