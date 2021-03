Militaire junta beweert dat regeringsleider van Myanmar smeergeld ontving

De militaire junta die aan de macht is in Myanmar heeft donderdag nieuwe beschuldigingen gelanceerd tegen de vroegere regeringsleidster Aung San Suu Kyi. Ze beweren dat ze 600.000 dollar smeergeld en meer dan 11 kilo goud in ontvangst nam.

Het gebeurt niet vaak dat de militaire junta een persconferentie geeft. Maar op een van die zeldzame momenten donderdag in Naypyidaw, de administratieve hoofdstad van het land, zei de woordvoerder van de junta dat Aung San Suu Kyi geld en goud zou gekregen hebben van de gewezen minister die verantwoordelijk is voor de regio Yangon, Pyo Min Thein. De man, die op dit moment in de cel zit, zou dat bekend hebben. Wat hij in ruil kreeg, is niet bekend.

“De anticorruptiecommissie is een onderzoek gestart”, zei Zaw Min Tun, verantwoordelijke informatie van de militaire junta. Hij sprak van 600.000 dollar en meer dan 11 kilo goud.

Vastgehouden

Sinds haar arrestatie op 1 februari bij de militaire staatsgreep wordt Aung San Suu Kyi op een onbekende locatie vastgehouden. Eerst werd de gewezen Nobelprijswinnaar voor de Vrede nog vervolgd omdat ze illegaal walkietalkies het land zou binnengesmokkeld hebben, en de coronaregels zou overtreden hebben. Wereldwijd stuitte de detentie op onbegrip.

De militaire junta staat onder druk. Sinds de coup begin februari zijn er in het Zuidoost-Aziatische land dagelijks massale protesten tegen de junta. De betogers eisen de vrijlating van Aung San Suu Kyi en de herinstallatie van de verkozen regering. Volgens schattingen van de gevangenenhulporganisatie AAPP werden sinds het begin van de protesten meer dan zestig personen gedood.

Een volgende rechtbankzitting vindt plaats op 15 maart.