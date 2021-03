Fans vragen gerechtigheid voor Maradona: “Hij is vermoord”

Honderden Argentijnen hebben op woensdag geprotesteerd in Buenos Aires. Ze eisen gerechtigheid voor hun overleden voetbalheld Diego Maradona. Hij stierf op 25 november vorig jaar. Momenteel loopt er een onderzoek naar zijn dood, om te kijken of er sprake is van nalatigheid. De betogers willen dat het onderzoek correct verloopt.