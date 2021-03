Dak van school dondert op speelplaats: “Uur geleden liep het hier vol spelende scholieren”

Staden / Roeselare / Moorslede - De storm Evert raasde donderdagvoormiddag over de regio. Op verschillende plaatsen was er schade. In Roeselare kwam de dakbedekking van de middelbare school ‘Barnum’ los. Niemand geraakte gewond en de lessen bleven gewoon doorgaan.

Donderdagochtend rond 11.30 uur kwamen de dakbedekking en isolatie van een van de schoolgebouwen van de Roeselaarse middelbare school Barnum door de hevige wind los. “Plots lag het hele dak op de speelplaats. We hebben nauwelijks iets gehoord’, zegt directeur Koen Germonprez.

Speeltijd

Er werd meteen ingegrepen. Alle deuren werden gesloten en de ouders werden op de hoogte gebracht van het incident. “We hebben vooral geluk gehad dat dit niet een uur vroeger gebeurd is. Toen was het speeltijd en stond de speelplaats vol spelende scholieren. Nu zijn er geen slachtoffers gevallen, wat toch een opluchting is.” (Lees verder onder de foto)

Burgmeester Kris Declercq kwam naar het Barnum om te overleggen over te nemen maatregelen. Foto: sbr

Het gebouw dat beschadigd geraakte doet dienst als jongensinternaat, studieruimte en leraarskamer. “De lessen kunnen gewoon blijven doorgaan. De studie wordt wel afgelast. Voor de jongens die in het internaat verblijven, werken we aan een oplossing in een ander gedeelte van de school.”

Burgemeester Kris Declercq (CD&V) kwam ter plaatse om de schade op te meten en te overleggen met de hulpdiensten en de directie over hoe de situatie het best wordt aangepakt. Het dak wordt vandaag niet meer hersteld. Door het stormweer is het momenteel te gevaarlijk voor de dakwerkers. Bovendien is het dak nog steeds dicht en regent het dus niet binnen in het gebouw. (Lees verder onder de foto)

In Moorslede waaide de muur van een woning omver. Foto: sbr

Gevel weggewaaid

Ondertussen is het bij de brandweer alle hens aan dek. Onder andere in de Dadizeelsestraat in Slypskapelle bracht de storm donderdagochtend serieuze schade aan. Een muur van een woning is er ingestort. Ook hier geraakte niemand gewond. In diezelfde straat iets verderop in Moorslede lag een trampoline in het midden van de weg.

De brandweer moest ook tussenkomen in de Vrijbosstraat in Staden waar het dak van een tuinhuisje was weggewaaid en tegen een elektriciteitspaal smakte.