België heeft geen dosissen ontvangen van “verdachte lading” AstraZeneca-vaccins

Volgens het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft ons land geen dosissen ontvangen van een verdachte lading AstraZeneca-vaccins. Die lading zou verantwoordelijk zijn voor de ernstige bijwerkingen die Denemarken vandaag dwongen om tijdelijk te stoppen met het toedienen van AstraZeneca. Ook Oostenrijk heeft dat eerder al beslist.

De bewuste lading wordt als verdacht beschouwd omdat Oostenrijk besloot tijdelijk niet meer met AstraZeneca te vaccineren nadat een Oostenrijker was gestorven aan bloedklonters, tien dagen na zijn vaccinatie. Ook twee andere Oostenrijkers bleken serieuze bloedklonters te ontwikkelen.

Gisteren nog bracht het EMA het nieuws naar buiten dat die vaccins behoren tot “lading ABV5300”. Al zei het EMA wel dat “het nog niet zeker is dat er een oorzakelijk verband is”. Vandaag raakte bekend dat Denemarken de vaccinaties met AstraZeneca voor twee weken opschort, eveneens vanwege bloedklonters na vaccinatie. Een woordvoerster van het EMA bevestigt aan onze redactie dat dezelfde “lading ABV5300” de boosdoener is.

Voorts meldt ze dat vaccins uit die lading circuleren in 17 Europese landen, waaronder ook Nederland, Frankrijk, Luxemburg en Spanje. “België is niet geïmpacteerd”, zegt de woordvoerster van het EMA. Toch zit op dit moment een cel geneesmiddelenbewaking van het EMA samen om de benarde situatie te bespreken. Vandaag, of ten laatste morgenvoormiddag, wil het EMA breed communiceren.