Boiler ontploft in appartement: 3.000 liter water stroomt door muren, plafond en liftkoker

De brandweer had even werk om het water, vooral uit de liftkoker, weg te pompen. Een deel van het plafond in de inkomhal stortte in. Foto: jhm

Koksijde / De Panne / Lo-Reninge - In een appartement langs de Koninklijke Baan in Koksijde-Bad is tijdens de nacht van woensdag op donderdag een boiler ontploft. Het lek zorgde ervoor dat er urenlang water naar beneden liep. Daarbij liep zelfs de liftkoker vol. Een deel van het plafond kwam naar beneden.

Het was de postbode die alarm sloeg toen hij rond 9.30 uur in residentie Carlton brieven wou posten. Hij merkte dat de inkomhal onder water stond en dat een deel van het plafond ingestort was. De bewoonster op de eerste verdieping bleek daarna met de voeten in het water te staan. Bij de hulpdiensten werd melding gemaakt van een mogelijke instorting van het gebouw en door de storm kwamen de hulpdiensten met heel wat manschappen ter plaatse. “We moesten er volgens de melding vanuit gaan dat het om een instorting door de storm ging en dat er mogelijk iemand gered moest worden. Daarom werd ook een ambulance ter plaatse gestuurd. Uiteindelijk bleek het niets met de storm te maken te hebben”, zegt brandweerluitenant Jan Calcoen van post Koksijde.

3.000 liter water weggevloeid

Wel was er ’s nachts een boiler ontploft op de eerste verdieping, waardoor er urenlang water bleef komen. Dat water zocht zich een uitweg doorheen het (vals) plafond, de muren en de lichtarmaturen. “Er is naar schatting zo’n 3.000 liter water weggevloeid”, zegt Calcoen. “Het meeste terecht in de put van de liftkoker op de gelijkvloerse verdieping. Die moesten we leegpompen. Door het vele water is ook een deel van het vals plafond naar beneden gekomen. We hebben met de brandweer het water weggepompt, de watertoevoer afgesloten en de eerste verdieping en het gelijkvloers stroomloos gezet zodat het gevaar geweken was.” (Lees verder onder de video)

Video: Jelle Houwen

Het verdere nazicht van het gebouw en de herstelling is voor de syndicus en de eigenaar, die beiden ter plaatse kwamen. Ook het onderliggende restaurant Chez Ced kreeg wat water binnen, maar er is geen schade. Dat is ook het geval bij de Zeeman, die vlak naast de residentie ligt. De verkoopsters kwamen even naar buiten tot het mogelijke gevaar geweken was. De bewoonster van de eerste verdieping had geen medische bijstand nodig.