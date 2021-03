Club Brugge kan niet rekenen op Dost, Clement moet kiezen tussen Badji en Perez in de spits: “Allebei hebben ze potentieel”

Geen Europa League vandaag, wél een inhaalmatch op vrijdag voor Club Brugge. Zoals verwacht komt de verplaatsing naar Charleroi nog te vroeg voor Bas Dost, die amper twee keer deels trainde met groep. Club Brugge kan wel opnieuw rekenen op een fitte De Ketelaere, terwijl Denswil klaarstaat om de geschorste Kossounou te verwachten. “Ik zie dingen op training die zes maanden geleden onmogelijk waren”, sprak Clement vol lof.

Goed nieuws over De Ketelaere

De hamstringblessure van Dost is nog steeds niet volledig genezen: ten vroegste maandag op Gent kan hij opnieuw spelen, bevestigde Philippe Clement tijdens zijn persbabbel. “Bas heeft twee keer deels meegetraind met de groep”, klonk het. “Wedstrijdfit voor Charleroi is hij dus nog niet.”

Over De Ketelaere, die net uit twee weken quarantaine komt, had Clement wel goed nieuws. “Hij heeft twee keer met ons getraind en lijkt helemaal fit. Daarom komt hij vrijdag in aanmerking voor een aantal speelminuten.”

Of dat als bankzitter of basisspeler zal zijn, valt nog af te wachten. Denswil - ook opnieuw fit na zijn coronabesmetting - is de uitgesproken topfavoriet om de geschorste Kossounou te vervangen.

Het antwoord van Badji op training en... Instagram

En met centraal voorin? Badji werd tegen Zulte Waregem na een halfuur én een goal gewisseld. Clement was niet tevreden over de invulling van zijn taak. “Maak daar nu geen staatszaak van, hé”, suste Clement. “Voor mij heeft hij al geantwoord op het moment dat hij van het veld wandelde. Dat was de correcte manier, en dat heb ik hem ook meteen gezegd.”

Ook een post op Instagram, waarin Badji zijn vreugde om de drie punten uitdrukte, verdiende het respect van Clement. “Ik heb hem ondertussen ook beelden laten zien van wat er allemaal misliep. Op training heeft hij heel hard zijn best gedaan. Het is jonge speler met bepaalde kwaliteiten die nog een bepaalde weg af te leggen heeft. Hij moet nu gewoon lessen trekken uit wat er gebeurd is.”

Foto: BELGA

Of de Senegalees een nieuwe kans krijgt op Charleroi, valt af te wachten. Ondertussen klopt ook de 19-jarige wintertransfer Daniél Perez stevig op de deur. Tijdens zijn invalbeurten op Standard en tegen Essevee verdiende de Venezolaan zijn strepen met een onuitputtelijke inzet. “Al was hij op training deze week wat minder. Dat is normaal met jonge spelers”, aldus Clement. “Zijn grootste troeven? Zijn werkkracht, en hij voelt goed aan wanneer hij moet afhaken of diep gaan. En zijn integratie loopt héél goed, ondanks het feit dat hij van Zuid-Amerika komt.”

Na amper één match bij Club NXT heeft Club A dus er een nieuwe spits bij. “Zowel Badji als Pérez zijn amper 19 jaar, al heeft Daniel wel al even bij een eerste ploeg gespeeld in zijn thuisland. Beiden hebben kwaliteiten én heel wat werkpunten. Het potentieel is wel aanwezig, en als ze hard werken kunnen ze ooit uitgroeien tot vaste waarde bij Club.”