4,6 miljard jaar oude meteoriet landt op oprit van gezin: “Resten van de bouwstenen van het zonnestelsel”

Britse wetenschappers zijn dolenthousiast omdat na meer dan dertig jaar nog eens een meteoriet is neergestort in het Verenigd Koninkrijk. Heel wat Britten keken eind februari verbaasd naar de nachtelijke hemel toen een vuurbal door de lucht scheerde en ontplofte. Enkele brokstukken van de meteoriet - een soort van chondriet van meer dan 4,6 miljard jaar oud - kwamen op de oprit van een gezin in Gloucestershire terecht en worden nu onderzocht.

28 februari verscheen even voor tien uur ’s avonds een lichtflits boven het zuiden van Engeland die een meteoriet bleek te zijn. Enkele stukken van het gesteente uit de ruimte werden teruggevonden en worden nu onderzocht door enthousiaste wetenschappers. Het gaat om een chondriet, een type van meteoriet die werd gevormd toen ons zonnestelsel nog maar net het levenslicht had gezien.

De “uiterst zeldzame” meteoriet is volgens onderzoekers dan ook meer dan 4,6 miljard oud en ontstond dus eerder dan de aarde, die zo’n 4,5 miljard jaar geleden werd gevormd. “Deze chondriet is vooral speciaal omdat het in essentie de resten van de bouwstenen van het zonnestelsel bevat”, zegt dokter Ashley King van het Natural History Museum in Londen aan BBC. “Alle ingrediënten die nodig zijn om te ontrafelen hoe een planeet zoals de aarde wordt gevormd, zijn aanwezig.”

