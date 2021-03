Toen was alles nog peis en vree: Queen deelt dekentje met Meghan

Sinds het spraakmakende interview van prins Harry en Meghan Markle is er al heel veel inkt gevloeid over het koppel. In het interview met Oprah Winfrey hadden Meghan en Harry het ook over racisme binnen de koninklijke familie, wat heel wat stof deed opwaaien. Maar de hertogin van Sussex herinnerde zich ook een moment waarop de Queen haar dekentje deelde tijdens het eerste uitje met z’n tweetjes. Het fragment uit 2018 gaat nu de wereld rond.