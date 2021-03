Vleermuizen helpen Belgische fruitteelt tegen schadelijke Aziatische fruitvlieg

Uit een recent onderzoek blijkt dat vleermuizen bijdragen tot het bestrijden van schadelijke insectensoorten in de landbouw. De vleermuizen helpen om bijvoorbeeld de Aziatische fruitvlieg onder controle te houden. Natuurpunt stelt voor om het leven van vleermuizen in fruitboomgaarden met enkele aanpassingen iets gemakkelijker te maken.

Door een analyse van de keutels van gewone dwergvleermuizen in Limburgse boomgaarden, kwamen de onderzoekers van de vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt, Bionet Natuuronderzoek en Proefcentrum Fruitteelt vzw (pcfruit vzw) te weten dat de Vlaamse vleermuizen veel insecten eten die schadelijk zijn voor de landbouw. Daardoor kunnen de vleermuizen helpen om plaagsoorten in boomgaarden onder controle te houden. De resultaten van het onderzoek werden recent gepubliceerd in het vleermuizen-vakblad Barbastella.

300 insecten per nacht

Elke dwergvleermuis kan meer dan 300 insecten per nacht vangen. De belangrijkste soort die de ze eten is de zeer schadelijke suzuki-fruitvlieg of Aziatische fruitvlieg. Deze exotische fruitvlieg werd tien jaar geleden onbedoeld ingevoerd vanuit Zuidoost-Azië en veroorzaakt naar schatting 20 miljoen euro schade per jaar. Doordat de fruitvlieg haar larven legt onder de vruchthuid van rijpend fruit, zoals kersen, frambozen, pruimen en bosbessen, is de soort erg moeilijk te bestrijden.

Natuurpunt merkt op dat vleermuizen het niet gemakkelijk hebben in Vlaanderen, ondanks hun groot nut. De meeste soorten zijn sterk bedreigd door verlies aan leefgebied, verblijfplaatsen, pesticidengebruik en nachtelijk kunstlicht. Natuurpunt stelt voor om het leven van vleermuizen in fruitboomgaarden met enkele aanpassingen iets gemakkelijker te maken.