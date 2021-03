Marsmissie stuurt geluidsopname

De Amerikaanse robotjeep Perseverance heeft op Mars voor het eerst een laser uitgeprobeerd en een geluidsopname daarvan doorgestuurd.

De zogenaamde SuperCam, een wetenschappelijk instrument waarmee de robot gesteente op Mars kan onderzoeken, heeft zijn eerste data doorgestuurd, zo hebben onderzoekers van het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA in de nacht van woensdag op donderdag meegedeeld. Het bleek dat de toestand van het ongeveer 5,6 kilo wegende apparaat, dat bovenaan de mast van de jeep is bevestigd, zeer goed is.

Het instrument heeft ook meerdere geluidsopnames doorgestuurd waarop onder andere te horen is hoe zijn laser dertig keer op een drie meter verwijderde steen is afgevuurd. Het zijn de eerste geluidsopnames van dit soort vanop de rode planeet. Het verschil van geluidssterkte tussen onderscheiden laserlanceringen kan aanwijzingen over de structuur en hardheid van gesteente geven, zo verluidt.

De zowat 2,5 miljard dollar kostende Perseverance is op 18 februari geland. Het is de meest gesofisticeerde Marsjeep ooit.