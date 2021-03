Veiling eerste volledig digitale kunstwerk: van een eerste bod van 100 dollar naar eindsom van 70 miljoen

Het begon met een bod van 100 dollar en het eindigde met bijna 70 miljoen. Het eerste volledig digitale kunstwerk dat geveild werd bij Christie’s is voor een gigantisch bedrag over de toonbank gegaan. “Holy fuck”, was de simpele reactie van de kunstenaar.

69.346.250 dollar of een kleine 58 miljoen euro. Zo veel zal de Amerikaanse kunstenaar Beeple, pseudoniem van Mike Winkelmann, binnenkort op zijn bankrekening zien verschijnen. Zijn kunstwerk Everydays: The First 5.000 Days was het eerste volledig digitale kunstwerk dat bij het wereldbekende veilinghuis Christie’s onder de hamer ging. En met dat gigantische bedrag behoort de man, volgens het veilinghuis, bij de drie best verkopende nog levende kunstenaars.

.@beeple 's 'The First 5000 Days', the 1st purely digital NFT based artwork offered by a major auction house has sold for $69,346,250, positioning him among the top three most valuable living artists. Major Thanks to @beeple + @makersplaceco. More details to be released shortly — Christie's (@ChristiesInc) March 11, 2021

Het werk van Beeple werd verkocht als NFT, oftewel non-fungibel token. Dat is een soort digitale eigendomsakte. Er kon ook enkel met cryptomunten betaald worden. Ook dat was nieuw voor Christie’s.

Everydays: The First 5.000 Days is een collage van 5.000 digitale afbeeldingen die Beeple maakte over een tijdspanne van 13,5 jaar. Dat zijn werk zo’n bedrag zou opbrengen, had hij waarschijnlijk zelf ook niet verwacht. Dat is te merken aan zijn reactie op twitter.

holy fuck. — beeple (@beeple) March 11, 2021

Wie het werk kocht, is nog niet bekend. Er zouden volgens Christie’s 33 actieve bieders zijn geweest. Het begon op 25 februari met een bod van 100 dollar en dat ging stilletjes omhoog. Begin deze week stond de teller op 3,75 miljoen dollar en dinsdagavond was er bijna 10 miljoen geboden. Maar in de laatste dagen en uren schoot het geboden bedrag de hoogte in.