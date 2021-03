Enkel ingewijden weten over wie het gaat: koddige bijnamen voor keiharde kerels

In het milieu heten ze Dikke Nordin van den Dam, Goliath, of Zonnepit. Het is de bedoeling dat alleen ingewijden weten over wie dan gepraat wordt, zeker als de politie meeluistert. De namen klinken dan misschien koddig, ze staan wel voor keiharde kerels, van wie er nogal wat hoog op de verlanglijst stonden van de reusachtige anti-drugsoperatie Sky. Over wie gaat het?