Nieuwe versnelling in vaccinatiecampagne, weer dankzij de ‘klutskes’ en ‘superspuitjes’

Vanaf volgende week zullen de vaccinatiecentra extra dosissen uit de flacons van Pfizer en AstraZeneca kunnen halen. Dankzij preciezere spuitjes zal er standaard met zeven in plaats van oorspronkelijk vijf Pfizer-dosissen per flacon, en twaalf in plaats van tien AstraZeneca-dosissen gerekend worden. De zogenaamde ‘zonder-dood-volume-spuiten’ laten toe standaard meer dosissen uit een flacon te halen. Het federaal geneesmiddelenagentschap FAGG kon er miljoenen aankopen, wellicht voldoende voor de duur van de vaccinatiecampagne.

De extra dosissen zijn nog niet meegerekend in de planning voor volgende week. Vaccinatiecentra ontvangen dan officieel 95.000 dosissen van het AstraZeneca-vaccin. Pfizer gaat voornamelijk naar de ziekenhuizen. Een snelle rekensom leert dat het in werkelijkheid om 114.000 prikjes kan gaan. “Volgende week is nog een proefweek, hoewel we weinig problemen verwachten. De procedure is door het FAGG getest en goedgekeurd”, zegt woordvoerder Joris Moonens van het Agentschap Zorg & Gezondheid. De vaccinatiecentra zullen hun reservelijsten moeten aanspreken om de overschotten te kunnen wegwerken. Vanaf de week van 22 maart worden de extra doses meegerekend in de planning.

Eerder bleek al dat ons land standaard zes in plaats van vijf dosissen uit de flacons van Pfizer kon halen. De bonus was toen van korte duur, want het farmabedrijf paste de bijsluiter en bijgevolg de leveringen aan. Of dat weer zal gebeuren is koffiedik kijken. Moonens stelt dat de zevende dosis niet standaard lukt, maar enkel met deze ‘superspuitjes’.