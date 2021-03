Voor 23.500 euro aan voorschotten betaald, maar nog geen dag op reis geweest

Lebbeke -

Premier Alexander De Croo (Open VLD) heeft ons woensdag in zijn speech op tv een beetje hoop gegeven dat we binnenkort weer zullen mogen reizen. Hij zei dat naar aanleiding van de brief die de 11-jarige Flor Tops schreef en waarin hij vroeg of hij in mei op bosklassen kan. Volgens de premier is die kans groot en hij voegde er nog aan toe dat geen enkele maatregel, ook niet het reisverbod, een dag langer wordt aangehouden dan nodig. Benny Moortgat (60) uit Wieze hoort het graag. Hij zag in de afgelopen twaalf maanden reis na reis in het water vallen en heeft in zijn schuif nu al voor 23.500 euro aan vouchers en betaalbewijzen voor reizen liggen.