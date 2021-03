Ex-Rode Duivel Logan Bailly gaat in… derde provinciale spelen

Logan Bailly zakt nog wat verder weg als voetballer. De 35-jarige doelman gaat volgend seizoen aan de slag in de Luikse derde provinciale. Bailly zette zijn krabbel onder een contract van één seizoen bij Bressoux, zo meldt La Dernière Heure.

De Luikse doelman heeft er al een woelig carrièrepad opzitten. Na zijn doorbraak bij Heusden-Zolder (2003-2004), op huurbasis van Racing Genk (2004-2008), volgden passages bij Borussia Mönchengladbach (2009-2011), Neuchâtel Xamax (2011), opnieuw Racing Genk (2012), OH Leuven (2012-2015), Celtic (2015-2017) en Moeskroen (2017-2018). Bailly is zevenvoudig Rode Duivel en was de vaste doelman van de jonge Duivels op de Olympische Spelen in Peking in 2008.

Bailly belandde eind 2019 bij UR Namen in tweede amateur nadat hij meer dan een jaar zonder club had gezeten. In oktober 2018 was zijn contract ontbonden bij Moeskroen. Bij Namen liep het echter grondig fout, waardoor hij al maanden zonder club zit.

“De wil en de goesting zijn nog altijd aanwezig”, zei Bailly in oktober. “Ik kijk op geen enkele club neer. Maar het zal tijd kosten om klaar te zijn. Het is als terugkeren uit een blessure. Ik ben wat kilootjes bijgekomen en heb maanden geen bal meer aangeraakt, maar als ik de kans krijg van een club zal ik vechten om terug te komen.”