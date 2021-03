EUROPA LEAGUE. Late goal helpt AC Milan aan verdiend gelijkspel tegen Manchester United, Ajax maatje te groot voor BSC Young Boys

Alle Belgische ploegen zijn dan wel uitgeschakeld in de Europa League, maar dat maakt het op één na grootste Europese tornooi daarom niet minder interessant. Om 18u55 stonden al 4 wedstrijden van de 1/8ste finales op het programma, met Manchester United – AC Milan als blikvanger.

Manchester United - AC Milan: 1-1

Manchester United leek lang op weg een moeizame overwinning tegen AC Milan te behalen, maar in het absolute slot scoorde AC Milan nog de (verdiende) gelijkmaker. De Milanezen speelden een meer dan behoorlijke partij, en verdienden eigenlijk om op voorsprong te komen. In het openingskwartier werd tot twee keer toe een doelpunt van AC Milan afgekeurd: Leao werd afgevlagd voor buitenspel, het heerlijke doelpunt van Kessié werd (onterecht?) afgekeurd voor hands. AC Milan – met een sterke Alexis Saelemaekers in de basis – morste met de kansen, al was het Harry Maguire die dé kans van de eerste helft liet liggen: van in de kleine baklijn trof de Engelsman de paal.

Ja, sorry... Zelfs wij weten niet wat we hierop kunnen zeggen... ??????? pic.twitter.com/mTqtruUGCs — Play Sports (@playsports) March 11, 2021

De tweede helft begon op de perfectie manier voor United: Fernandes stuurde Amad Diallo diep, de 18-jarige Ivoriaan verschalkte Donnarumma met een achterwaartse kopbal. Milan zocht achteraf nog naar de gelijkmaker, en vond die ook in het absolute slot van de partij: Simon Kjaer kopte een corner van Krunic tegen de touwen in minuut 92. Alles is dus nog mogelijk in de terugwedstrijd, die volgende week wordt afgewerkt.

Een pass én een kopbal om ?? en ?? bij af te likken! ??? pic.twitter.com/HLCruDNCYx — Play Sports (@playsports) March 11, 2021

Ajax - BSC Young Boys: 3-0

Ajax heeft BSC Young Boys met overtuigende 3-0 cijfers geklopt. In de eerste helft morste Ajax nog met de kansen, maar in het laatste half uur van de wedstrijd voetbalde Ajax zich toch nog naar een 3-0 overwinning, na doelpunten van Davy Klaassen, Dusan Tadic en Brian Brobbey. De Ajacieden lijken zo zeker van hun plek in de kwartfinales.

Slavia Praag - Rangers: 1-1

Slavia Praag en Rangers FC hebben de koek gedeeld in hun heenwedstrijd van de 1/8ste finales van de Europa League. Stanciu (ex-Anderlecht) bracht Slavia Praag in de eerste helft op heerlijke wijze nog op voorsprong, maar Helander maakte nog voor de rust gelijk op assist van Ianis Hagi (ex-Genk).De ruststand was ook meteen de eindstand in Praag, en dus wordt deze confrontatie volgende week beslist in het Ibrox Stadium.

? WAARSCHUWING ?

Deze goal kan gevoelig liggen bij Anderlecht-fans! ???? pic.twitter.com/IkWVP8W91D — Play Sports (@playsports) March 11, 2021

Dinamo Kiev- Villareal: 0-2

Club Brugge werd twee weken geleden nog uitgeschakeld door Dinamo Kiev, maar het tornooi van de Oekraïners lijkt er in de 1/8ste finales ook al op te zitten. Het verloor immers de heenwedstrijd tegen Villareal in eigen huis met 0-2. De Spanjaarden Pau Torres en Raul Albiol zorgden voor de doelpunten bij Villareal, dat zo een serieuze optie neemt op de kwartfinales.