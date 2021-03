Meer Corona dankzij corona: deze 15 merken kenden vorig jaar de sterkste groei

Onze aankopen stonden in 2020 meer dan ooit in het teken van corona, zo blijkt uit een analyse van marktonderzoeksbureau Nielsen voor zakenblad Trends.

“Heel de top 15 van sterkst gestegen merken – vanaf 3 miljoen euro omzet – hangt samen met corona”, zegt Midas Veraart, analytisch consulent bij Nielsen. “In de eerste plaats werden meer hygiënische producten verkocht.” De sterkste groeier, met 107 procent, is het ontsmettingsproduct Dettol. Daarnaast kochten we ook meer alcoholische dranken, getuige daarvan Corona (bier) op twee en Tanqueray (gin) op drie. “Dat hangt uiteraard samen met de gesloten horecazaken. Mensen dronken meer alcohol thuis. Bovendien kozen ze voor duurdere merken. Ze wilden zich wat extra verwennen.” Dat verklaart wellicht ook de sterke stijging van premiumroomijs Ben& Jerry’s of espressokoffie Illy. Meer in het algemeen zag Nielsen vorig jaar een daling van de verkoop van huismerken, voor het eerst in vele jaren.

Sterkste stijgers in België (in verkoopwaarde)

1. Dettol (+107%)

2. Corona (+53%)

3. Tanqueray (+50%)

4. Okay (+47%)

5. Saupiquet (+46%)

6. Palmolive (+45%)

7. Captain Morgan (+45%)

8. Vache Bleue (+44%)

9. Cornet (+41%)

10. Illy (+40%)

11. Tripel Karmeliet (+40%)

12. Mora (+39%)

13. Desperados (+38%)

14. Stella Artois (+38%)

15. Ben & Jerry’s (+38%)

Bron: Nielsen