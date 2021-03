Touchscreens in de wagen: gevaarlijker dan stoned rijden

Knoppen en metertjes zijn passé. Moderne wagens hebben alsmaar vaker grote schermen en touchscreens. Blits en handig, maar levensgevaarlijk, zegt onderzoek. Een bestuurder die met zo’n touchscreen in de weer is, reageert tot 57 procent trager.

De studie van het Britse Transport Research Laboratory (TRL) legde zich toe op Android Auto of Apple CarPlay. Dat zijn systemen die apps van je smartphone tonen op een groter touchscreen in je wagen. Zo kan je Waze, Spotify en andere apps bedienen zonder je smartphone aan te raken. “Het Brits onderzoek werd gevoerd aan de hand van een simulator om veilig de effecten van allerlei vormen van afleidingen te meten”, zegt VIAS-woordvoerder Stef Willems. “Wat blijkt? Na twee à drie glazen is het reactievermogen van de bestuurder 12 procent lager. Wie cannabis rookte, heeft een reactietijd die 21 procent lager is, maar wie nuchter een touchscreen bedient, reageert tot 57 procent trager dan normaal. Ter vergelijking: bellen met je telefoon in de hand maakt je reactietijd tot 45 procent trager.” Dat maakt touchscreens gevaarlijker dan niet-handenvrij bellen en onveiliger dan een chauffeur die stoned achter het stuur kruipt. “Touchscreens zijn minder responsief dan ‘klassieke’ knoppen”, zegt Willems nog. “Een ‘gewone’ knop voel je en weet je zitten. Bij een touchscreen moet je een blik werpen om te checken of je je vinger wel correct hebt neergezet.”

Er zijn echter ook Amerikaanse studies waarbij Android Auto en Apple CarPlay ietwat beter scoren dan bij de TRL-studie, zegt Willems nog. Het gaat dan om studies met echte wagens en proefpersonen in het verkeer. Aan de hand van cameraatjes werd vastgelegd naar wat de bestuurder keek nét voor een ongeluk. “Maar zeker is: schermen zorgen voor afleiding tijdens het rijden en dat is levensgevaarlijk.”