Hoe Kevin De Bruyne de Engelse fiscus dribbelde en 200.000 euro aan belastingen kon besparen

Nadat hij jarenlang een postbusvennootschap in Luxemburg had, verhuisde Kevin De Bruyne zijn portretrechten in 2016 naar het belastingparadijs Guernsey. Dat wijst exclusief onderzoek door onze krant uit. Zo wist hij jaarlijks voor ongeveer 200.000 euro aan belastingen te besparen in het Verenigd Koninkrijk. Vorige maand werd ook deze constructie opgedoekt.