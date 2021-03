“Qua impopulariteit steekt Waasland-Beveren zowaar het sinds jaren structureel verketterde Moeskroen naar de kroon”

Het is buiten de gemeente­grenzen hard zoeken naar sympathisanten voor Waasland-­Beveren in de strijd om het behoud. Struikelend onder het gewicht van zijn sportieve kruis, ziet de Wase club zijn Via Dolorosa omzoomd met goedkeurend knikkende leden van de grote voetbalfamilie. En straks luid applaus bij de eventuele kruisiging: met een jaar vertraging hun verdiende loon.