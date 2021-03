Queen wil zich verzoenen met Harry: Elisabeth gaat bellen met kleinzoon om plooien glad te strijken

De Britse Queen is van plan haar kleinzoon Harry op te bellen om de plooien glad te strijken na het explosieve interview dat hij en zijn vrouw Meghan hebben gegeven. Harry’s broer William reageerde ook al op het televisiegesprek bij Oprah Winfrey. “Wij zijn geen racistische familie.”

Het interview dat prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle gaven aan Oprah Winfrey, doet Buckingham Palace op zijn grondvesten daveren. De Britse Queen zal nu zelf het heft in handen nemen om de situatie nog enigszins te ontmijnen: volgens de Britse krant The Daily Mail zal ze haar kleinzoon bellen om te bemiddelen. Ze zou er ook nauw op willen toezien dat niemand binnen de entourage van het paleis interviews en reacties geeft over het gesprek.

Het echtpaar onthulde tijdens het twee uur durende gesprek op de Amerikaanse zender CBS heel wat details over hun keuze om het Verenigd Koninkrijk te verlaten. Meghan vertelde dat er in het koningshuis gesprekken waren over de huidskleur van haar toen nog ongeboren zoontje Archie “en wat dat zou betekenen”. Ze vertelde ook over haar zelfmoordneigingen, en hoe haar bestaan als royal “bijna onleefbaar” was.

Buckingham Palace had dinsdag in een korte mededeling laten weten dat de koninklijke familie “bedroefd” was over hoe zwaar de twee hun tijd bij het koningshuis hebben ervaren. Harry’s broer William reageerde wel al rechtstreeks op het interview. “Wij zijn geen racistische familie”, was zijn commentaar. Hij gaf toe dat hij nog niet met zijn broer had gesproken. “Maar ik ben zeker van plan dat te doen.”

