Luciano D’Onofrio blijft wellicht een jaar langer bij Antwerp

De onderhandelingen over de verlenging van het contract van Luciano D’Onofrio bij Antwerp zijn bijna afgerond. De overeenkomst met de 65-jarige sportief directeur loopt na dit seizoen af, maar die wordt hoogstwaarschijnlijk met minstens een jaar verlengd. Even was er de vrees dat hij naar Standard zou trekken, maar dat plan werd opgeborgen. Met D’Onofrio als ondervoorzitter werden de Luikenaars in 2008 en 2009 al eens landskampioen.

D’Onofrio trad bij Antwerp in dienst na de promotie in 2017, waar hij verantwoordelijk werd voor het sportieve luik, transfers van spelers en de keuze van de trainer. Hij vormde een tandem met voorzitter Paul Gheysens en de rood-witten nestelden zich in een mum van tijd in de top van het Belgisch voetbal met een achtste plaats in het eerste seizoen en twee Play-off 1-deelnames in de daaropvolgende seizoenen. Ook nu is de Great Old weer op weg om zich voor Play-off 1 te plaatsen. Vorig seizoen won Antwerp de beker en schitterde het in de Europa League, waarin werd overwinterd. Gewezen spelersmakelaar D’Onofrio gebruikt zijn netwerk om spelers goedkoop aan te trekken.