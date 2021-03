Regering wil alle benoemingen in één keer doen, en alleen premier De Croo weet hoe alle kaarten liggen

Premier Alexander De Croo (Open VLD) is druk in de weer met het leggen van de grote benoemingspuzzel. Hij wil in één keer alle publieke topfuncties voor de hele legislatuur afkloppen, ook de posten die nog vrij moeten komen. Om te vermijden dat die dossiers een blok aan het been worden. “Het mag vooruitgaan”, zegt een regeringsbron.