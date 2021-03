Topclubs krijgen garantie van Pro League: ofwel meer beloftenteams in 1B, ofwel geen enkel

De Pro League gaf clubs als Anderlecht, Genk en Gent een garantie: volgend seizoen spelen er ofwel vier à zes beloftenteams in 1B, ofwel geen enkel. De topclubs aanvaarden niet langer dat alleen Club Brugge – met Club NXT – profiteert van dit voordeel om jonkies te lanceren. “Dat is competitievervalsing.”

Club Brugge plukt de vruchten van zijn beloften in 1B. Verdedigers Ignace Van der Brempt (18) en Maxime De Cuyper (20) deden ervaring op bij Club NXT en speelden daarna mee in 1A en zelfs in Europa. Zondag tegen Zulte Waregem viel spits Daniel Perez (19) in – eigenlijk was die gehaald voor Club NXT. “Je ziet het belang van spelen met je beloften op een hoger niveau”, aldus Gent-coach Hein Vanhaezebrouck. “Dat is naar andere 1A-ploegen toe een vorm van competitievervalsing.”

Jean Kindermans, jeugddirecteur van Anderlecht, zit op dezelfde lijn. “Het is oneerlijke concurrentie. Brugge kreeg een cadeau, want voor talenten van 17, 18 jaar is spelen op profniveau dé ideale stap om zich te ontwikkelen. Dat Club Brugge het privilege heeft om als enige ploeg met zijn U23 in 1B aan te treden, kunnen we niet langer aanvaarden. Bij ons zou een jeugdproduct als Antoine Colassin meer gebaat zijn met wekelijks een match in 1B dan nu met zijn verhuur aan Zulte Waregem, waar hij op de bank zit. Hetzelfde geldt voor Marco Kana, die nu minder aan bod komt bij de A-ploeg.”

Blauw-zwart kreeg dit voorrecht omdat het vorig jaar leider was toen de competitie door corona werd stilgelegd en er daarna nood was aan acht clubs in 1B. Bij de Pro League zijn er nu plannen om vier à zes beloftenteams toe te laten in 1B, maar het belooft dinsdag een zware discussie te worden. “Mensen die dik tien jaar in het jeugdvoetbal zitten, hebben daar weken over vergaderd in een werkgroep”, vervolgt Kindermans. “De clubs met de beste opleiding moeten toegelaten worden in 1B. Alleen hoor ik dat er alweer gediscussieerd wordt over het competitieformat, over de verdeling van tv-geld, over de extra kosten voor Eleven om die matchen in 1B uit te zenden,... Ik begrijp dat, maar zo dreigen onze plannen weer een stille dood te sterven. De Pro League verzekerde ons alvast dat er ofwel vier à zes beloftenteams worden toegelaten, ofwel geen meer. Alleen Club Brugge in 1B is uitgesloten. Dat zou jammer zijn. Ik weet namelijk dat Brugge Club NXT wil voortzetten en voorstander is van meer beloftenteams in 1B.”

Troosteloos laatste

Ook Vanhaezebrouck wordt ongeduldig. “Deze knoop moest al doorgehakt zijn in januari. Laat desnoods ook beloftenteams toe in 1ste amateur. Waarom denk je dat ze het in Nederland of Duitsland zo aanpakken?”

De kritiek luidt dat Anderlecht met zijn jeugd al in de Jupiler Pro League speelt en 1B dan zou devalueren met pubers. Club NXT staat nu ook troosteloos laatste met slechts één overwinning. En zou Gent het beter doen? “Elke week verliezen, blijft mentaal zwaar”, besluit Kindermans. “Maar het is een stap die de jonkies moeten zetten. Liever elk weekend een wedstrijd op hoog niveau tegen profs die wordt uitgezonden op tv, dan op maandagavond een partij voor vijftig ouders langs de zijlijn.”