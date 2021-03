Minstens drie gewonden bij vechtpartijen in Merchtem

Merchtem - Het Vlaams-Brabantse Merchtem is donderdagavond opgeschrikt door drie vechtpartijen. Dat meldt de lokale politie. Het ging telkens om dezelfde groepen hangjongeren die met elkaar op de vuist gingen. Bij één van die vechtpartijen zou ook een mes gebruikt zijn en vielen minstens drie gewonden. Alle betrokkenen zijn intussen geïdentificeerd maar de aanleiding voor de confrontaties is nog niet duidelijk.

Volgens politiewoordvoerder Fred Scrayen deed de eerste vechtpartij zich in de vooravond voor in het centrum van de gemeente, in de omgeving van de kerk. Daar gingen twee groepjes jongeren om een nog onduidelijke reden op de vuist. Eén van die groepen moest het onderspit delven en ging op de vlucht maar haalde blijkbaar versterking, waarna er op de Varkensmarkt een tweede vechtpartij ontstond. Daarbij zou mogelijks ook een mes of een ander snijdend voorwerp gebruikt zijn.

Na afloop van die vechtpartij moesten drie betrokkenen naar het ziekenhuis gebracht worden voor verzorging. De politie doorzocht de omgeving maar kon vooralsnog geen mes aantreffen.

Ongeveer een uur na die tweede vechtpartij kwam het dan tot een derde confrontatie tussen beide groepen. Of daarbij gewonden vielen, is nog niet duidelijk. De lokale politie van de zone AMOW (Asse/Merchtem/Opwijk/Wemmel) heeft intussen alle betrokkenen geïdentificeerd en de rust lijkt te zijn weergekeerd.