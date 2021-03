Mexico zet belangrijke stap naar legalisering cannabis

Mexico is op weg om het derde land ter wereld te worden waar cannabis wordt gelegaliseerd. De kamer van volksvertegenwoordigers van het parlement in Mexico-Stad schaarde zich woensdag achter een wetsontwerp dat een nieuwe aanpak van het drugsgeweld in het land signaleert.

De volksvertegenwoordigers schaarden zich met 316 stemmen tegenover 129, bij 23 onthoudingen, achter de tekst die consumptie van cannabis toelaat en reguleert. Ook de senaat moet het licht nog definitief op groen zetten, maar onoverkomelijke problemen worden daar niet meer verwacht. Nadien rest enkel nog de handtekening van president Andrés Manuel López Obrador, die het initiatief voluit steunt.

De wet roept een nationale instelling in het leven die vergunningen voor onderzoek, teelt en verkoop van cannabis gaat uitreiken. Volwassenen zullen in welbepaalde zaken marihuana kunnen aankopen. Ze zullen tot 28 gram mogen bezitten en acht tot tien planten voor eigen gebruik mogen kweken. Er gelden wel beperkingen op consumptie in de openbare ruimte.

Cannabis is eerder ook al gelegaliseerd in Uruguay en Canada. Met 126 miljoen inwoners wordt in Mexico één van de grootste legale markten ter wereld gecreëerd. Met de legalisering hopen de voorstanders het welig tierende drugsgeweld de kop in te drukken en de kartels een belangrijke klap toe te brengen. Cannabis behoort evenwel niet tot de meest lucratieve en gevaarlijke drugs die naar de Verenigde Staten worden gesmokkeld.