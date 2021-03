Jonge Flames kennen tegenstanders in EK-kwalificatiecampagne

Het nationale vrouwenelftal voor speelsters tot 19 jaar neemt het in de kwalificaties voor het EK 2022 op tegen Duitsland, Rusland en Slovenië. Dat is het resultaat van de donderdag uitgevoerde loting, aldus de Belgische voetbalbond (KBVB). De Red Flames U17 treffen in hun voorronde Engeland, Polen en Rusland.

Omwille van de coronacrisis trok de UEFA een streep door de Europese kampioenschappen van 2020 en 2021 van de nationale jeugdteams, maar voorlopig gaan de EK’s van 2022 wel nog door. Donderdag vonden alvast de loting voor de kwalificaties plaats.

Onze Red Flames U19 nemen het in groep A3 op tegen Duitsland, Rusland en Slovenië. De UEFA dokterde een nieuw format uit, waarbij de Europese elftallen opgesplitst zijn in twee categorieën. België zit in de A-categorie en doet er goed aan niet te degraderen. Waar de kwalificatierondes zullen plaatsvinden, zal de UEFA later beslissen. Wat wel vaststaat, is dat ze worden gespeeld tussen 14 en 21 september of 19 en 26 oktober 2021. Het EK zelf vindt plaats in Tsjechië, van 27 juni tot 9 juli 2022.

Voor de meisjes tot 17 jaar kwamen Engeland, Polen en Rusland uit de pot. De kwalificatietornooien vinden plaats tussen 1 augustus en 14 november 2021. UEFA maakt de speeldata en de locaties later bekend. De groepswinnaar en de beste tweede kwalificeren zich voor het EK, dat plaatsvindt van 3 tot 15 mei 2022 in Bosnië en Herzegovina.