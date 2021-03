EUROPA LEAGUE. Arsenal ondanks blunders voorbij Olympiakos, Tottenham klopt Dinamo Zagreb

Na de wedstrijden van 18u55 stonden ook om 21u nog 4 wedstrijden in de 1/8ste finales van de Europa League op het programma. Onder andere Arsenal, Tottenham en AS Roma kwamen nog in actie.

Olympiakos - Arsenal: 1-3

Arsenal en blunderen achterin: het blijft een onafscheidelijk duo dit seizoen. Ook tegen Olympiakos moest coach Mikel Arteta aanzien hoe Arsenal kans na kans weggaf. De wedstrijd leek af te stevenen op een gelijkspel, maar in het slotkwartier nam Arsenal nog afstand van de Grieken.

The Gunners namen meteen het initiatief in de eerste helft, en Aubameyang werd al na 6 minuten van de openingstreffer gehouden na een knappe redding van Jose Sa. In minuut 34 werd het overwicht van The Gunners beloond: Ödegaard verstuurde een bliksemschicht richting Jose Sa, maar de Portugese doelman kon de bal niet genoeg van richting doen veranderen.

Olympiakos creëerde bitter weinig, maar werd een handje geholpen door de bezoekers. De eerste 2 geschenkjes werden niet uitgepakt, maar bij het derde was het wel prijs: Ceballos leed dom balverlies op het middenveld, El Arabi profiteerde: 1-1.

'Hoe geef je een knullige tegengoal weg?' - LES 1. ???? pic.twitter.com/oN9TX2s4Yd — Play Sports (@playsports) March 11, 2021

Een klein half uur voor tijd had El Arabi zelfs de 2-1 aan de voet, maar de Marokkaan besloot naast. In het slot ging Arsenal dan toch nog helemaal over Olympiakos. 10 minuten voor tijd kopte Gabriel de 1-2 tegen de touwen, en met een knap afstandsschot scoorde Elneny zelfs nog de 1-3. Arsenal ontsnapt in Griekenland, maar pakt al bij al een verdiende overwinning. Het neemt zo revanche voor de uitschakeling van vorig jaar, al wacht natuurlijk nog de terugwedstrijd, die volgende week wordt afgewerkt.

Tottenham - Dinamo Zagreb: 2-0

Naast Arsenal moest ook Tottenham vanavond de Londense eer verdedigen in de Europa League. De Spurs klopten Dinamo Zagreb met 2-0. Toby Alderweireld zag vanop de bank hoe Erik Lamela in de eerste helft een gezondheidswandeling maakte door de Kroatische defensie: de Argentijn trof nog wel de paal, maar Harry Kane stond op de goede plaats om binnen te tikken. In de tweede helft verdubbelde Harry Kane nog de score, waardoor Tottenham met een 2-0 voorsprong richting Kroatië trekt.

.@HKane heeft er al moeilijkere gemaakt in zijn carrière... ?? (Al mag de assist van L. Inkerdoelpaal gezien worden!) pic.twitter.com/J5viYRT2CI — Play Sports (@playsports) March 11, 2021

AS Roma - Shakhtar Donetsk: 3-0

Ook AS Roma heeft zijn heenwedstrijd kunnen winnen. Het klopte Shakhtar Donetsk met 3-0 en heeft daarmee een uitstekende uitgangspositie beet voor de terugwedstrijd in Oekraïne. Lorenzo Pellegrini zette de Romeinen in de 23ste minuut op voorsprong, in het slotkwartier zorgden El Sharawy en Mancini nog voor een comfortabele 3-0 overwinning.

Granada - Molde: 2-0

Tot slot namen ook Granada en Molde het tegen elkaar op. Granada trok aan het langste eind dankzij doelpunten van Jorge Molina en Roberto Soldado. Tussendoor pakte Ellingsen ook nog rood voor de Noren.