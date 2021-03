Francesca Vanthielen vecht voor haar Klimaatzaak: “Hoe kan je als politicus nu zeggen dat je trots bent op de voorbije vier jaar?”

“Kijk, daar word ik echt kwaad van”, zegt Francesca Vanthielen (48) middenin ons gesprek. Dat zijn we niet van haar gewend. Op uw tv-scherm is ze al jaren de rustige, gracieuze vastheid – zowel vroeger op VTM als nu bij Kanaal Z. Maar als het gaat over de Klimaatzaak, het proces dat ze vanaf dinsdag tegen de overheid voert, gaat ze bevlogen tekeer. “Hoe kan je als politicus nu zeggen dat je trots bent op de voorbije vier jaar? Daar heb ik geen goed woord over te zeggen.”