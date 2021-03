Een jaar geleden werd het stil in deze disco’s: “En wij die dachten dat we in de zomer weer open zouden zijn”

Eén jaar geleden viel ons leven stil en gingen we in lockdown. Maar niet zonder nog één keer uit de bol te gaan, ook al was dat misschien niet zo slim. Sindsdien was er nog weinig ‘leven’ in ‘nachtleven’. Een jaar lang al komen er geen beats meer uit de boxen van onze danstempels, vergaren de togen er stof, blijven danspodia leeg en staan de lichtinstallaties op ‘off’. “En wij die dachten dat we tegen de zomer opnieuw open zouden zijn.”