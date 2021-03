Daders aanslagen 22 maart pleegden “testmoord” op willekeurige man

Ibrahim El Bakraoui, die zich op 22 maart 2016 in Zaventem opblies, pleegde eind 2014 een moord met de hulp van zijn broer Khalid, die later in de metro in Maalbeek een bom deed ontploffen. Ze wilden “testen” hoe het is om te doden. Het willekeurige slachtoffer werd de 76-jarige Paul-André Vanderperren uit Jette, een moord die jarenlang onopgelost bleef. Dat schrijft De Morgen vrijdag.

Osama Krayem, een van de overlevende terroristen, verbaasde zijn ondervragers op 20 december 2016 met informatie die hij twee dagen voor de aanslagen meekreeg van medeterrorist El Bakraoui. “Khalid vertelde me dat hij en Ibrahim op straat iemand hadden doodgeschoten. Een willekeurig gekozen iemand. Hij zei dat de politie het lichaam had geborgen en dat dat het was. Hij glimlachte toen hij me dit vertelde.”

In een volgend verhoor, op 19 juni 2018, verduidelijkte Krayem: “Khalid legde me uit dat het een bejaarde persoon was, en dat ze wilden testen hoe het was om iemand te vermoorden.”

Cold case

Het Brusselse parket lanceerde eind mei 2018 nog een oproep rond de cold case van Paul-André Vanderperren uit Jette. De moord op de 76-jarige gepensioneerde, die in december 2014 werd vermoord nadat hij in een café een voetbalwedstrijd ging bekijken, was totaal onbegrijpelijk voor de speurders.

Zijn weduwe zegt dat ze pas een jaar geleden via haar advocaat te horen kreeg dat met wijlen de broers El Bakraoui de daders zo goed als zeker zijn geïdentificeerd.

Volgens het Brusselse parket nam het federaal parket het onderzoek naar de moord op Vanderperren over zodra de link met 22 maart duidelijk werd. Het federaal parket liet deze week weten “niet (te) zullen communiceren over de inhoud van het onderzoek”.