Europese Unie laakt kieshervorming Hongkong

De Europese Unie heeft afwijzend gereageerd op de hervorming van het kiesstelsel in Hongkong. In een verklaring stelt de hoge vertegenwoordiger van het buitenlands beleid Josep Borrell donderdagavond dat de EU “bijkomende maatregelen” tegen China zal overwegen.

Volgens Borrell zal de kieshervorming, die eerder op de dag werd goedgekeurd door het Chinese Volkscongres, een “aanzienlijke impact hebben op de democratische verantwoordingsplicht en het politieke pluralisme in Hongkong”.

De Chinese demarche vormt “een nieuwe schending van het principe ‘één land, twee systemen’”, zo verwijst Borrell naar de afspraak bij de Brits-Chinese machtsoverdracht in 1997 dat Peking het democratische karakter van Hongkong minstens een halve eeuw zal respecteren.

De hervorming dreigt tot gevolg te hebben dat Peking het laatste woord zal hebben over de kandidaten die kunnen deelnemen aan verkiezingen in Hongkong. Na de invoering van de omstreden nationale veiligheidswet vorig jaar betekent de kieshervorming een nieuwe slag voor de democratische rechten in Hongkong.

“In het licht van deze beslissing zal de Europese Unie bijkomende stappen overwegen en een toenemende aandacht voor de situatie in Hongkong hebben in het kader van zijn relaties met China”, blikt Borrell vooruit naar het overleg van de buitenlandministers op 22 maart en de regeringsleiders op 25 en 26 maart.

Sancties

De EU probeert al maanden vergeefs om China ertoe te bewegen om de greep op Hongkong te lossen en de repressie tegen de prodemocratische oppositie te staken. Er zijn beperkingen op de export van materiaal dat gebruikt kan worden voor bewaking en repressie en maatregelen om de civiele samenleving te steunen.

De Amerikaanse krant The Wall Street Journal meldde donderdag ook dat de EU sancties zou voorbereiden voor schendingen van de mensenrechten van de Oeigoerse moslimminderheid in de regio Xinjiang. Dat zou een primeur zijn sinds het bloedige neerslaan van een opstand op het Tiananmenplein in Peking in 1989. De EU zou een reisverbod en een blokkering van tegoeden uitvaardigen tegen vier functionarissen en één entiteit.