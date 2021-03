Wit-Rusland niet welkom op Eurovisiesongfestival door politiek geladen lied

De European Broadcasting Union (EBU), die het Eurovisiesongfestival organiseert, heeft Wit-Rusland op de vingers getikt nadat hun inzending politiek getint bleek te zijn. Dat mag niet volgens de regels van de zangwedstrijd. En dus moet de Wit-Russische groep Galasy ZMesta het liedje aanpassen. Gebeurt ze dat niet, dan worden ze gediskwalificeerd.

“Als deel van de gewoonlijke procedure voor ingezonden liedjes, heeft de EBU het liedje van Belarus ‘Ya Nauchu Tebya’ onder de loep genomen om zeker te zijn dat het voldeed aan alle regels. Er is besloten dat het lied de niet-politieke natuur van de wedstrijd in vraag stelt”, berichtte het EBU op Twitter donderdag.

Protesten

In het lied komt de tekst “Ik zal je leren op de melodie te dansen, ik zal je leren het aas te pikken, ik zal je leren in de pas te lopen” in voor. Een tekst die op zich vrij onschuldig overkomt maar dat is het niet in de context van de straatprotesten tegen het regime in Wit-Rusland. Met het lied wordt volgens velen commentaar gegeven op de tegenstanders van president Aleksandr Loekasjenko, die sinds augustus protesteren tegen het regime.

Wit-Rusland wordt nu verplicht om het lied aan te passen of een nieuw lied te maken. Gebeurt dat niet, dan wordt Wit-Rusland gediskwalificeerd.