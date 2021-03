Meer dan 15 procent werknemers kreeg loonbonus in 2020

In 2020 heeft 17 procent van de loontrekkenden in de Belgische privésector een loonbonus gekregen. Dat becijferde hr-bedrijf SD Worx vrijdag. De werkgever betaalt zo’n bonus als een collectieve doelstelling behaald wordt.

De loonbonus bestaat sinds 2008. De objectieven en bonussen worden minstens drie maanden of soms een jaar op voorhand bepaald. Ruim 15 procent van de werknemers in de privé kreeg vorig jaar dus zo’n bonus, bijvoorbeeld omdat een winst- of omzetdoelstelling of een doelstelling rond klantentevredenheid gehaald werd. De arbeiders maken 36 procent van die groep uit, hun aantal steeg met 10 procent op een jaar tijd. Het uitgekeerde bedrag steeg licht tot gemiddeld 801 euro bruto per jaar (+3,6 procent), of 695 euro netto.

Coronavaccinatie niet als doelstelling

De werkgever mag maximaal 3.447 euro bruto collectieve bruto toekennen (netto net geen 3.000 euro per werknemer). Het kost de werkgever in dat geval zowat 4.600 euro. Het systeem is fiscaal aantrekkelijk, zegt het hr-bedrijf, en de bonus wordt niet aangerekend bij de tweejaarlijkse loonmarge die de nationale bonden en werkgevers in principe overeen moeten komen.

De werkgever moet de collectieve doelstelling neerleggen bij de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg. Die zal het behalen van een bepaalde vaccinatiegraad niet aanvaarden als geldige doelstelling, zo vernam het hr-bedrijf. Of een werknemer een prik kreeg, heeft immers niets te maken met de resultaten van het bedrijf. Bovendien is er ook het ethische aspect.