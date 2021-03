Meisje (17) dat sinds 2019 vermist is, stuurt geheime hulpkreet

Een Amerikaans tienermeisje dat al 18 maanden vermist is, is erin geslaagd een geheime boodschap te sturen naar een vriend waarin ze om hulp vraagt.

Daphne Westbrook (17) is nooit teruggekeerd van een weekendtrip met haar vader John Westbrook (43) in oktober 2019. Sindsdien is iedereen op zoek naar het meisje uit Chattanooga, Tennessee, met de overtuiging dat ze gedrogeerd wordt.

Daphne slaagde er echter onlangs in om contact op te nemen met een vriend. In het berichtje schreef de tiener dat ze overwoog om zichzelf iets aan te doen. Het blijft onduidelijk hoe ze het berichtje heeft kunnen sturen. Haar moeder heeft haar intussen opgeroepen om naar huis te komen. “Weet alsjeblieft dat niemand boos op je is. Je bent zo geliefd”, zei haar moeder Rhona Curtsinger aan FOX 13. “Het is niet jouw schuld dat je je in die situatie bevindt. Het is niet haar schuld, ik wil dat ze in orde is, dat heb ik nodig. Ik zal er alles aan doen om zeker te zijn dat het zo is.”

Curtsinger vertelde aan de zender dat ze niet doorhad dat haar ex-man, van wie ze in 2009 scheidde, potentieel gevaarlijk was tot hij hun dochter meenam. “Achteraf is veel duidelijk geworden. Er waren veel signalen maar ik heb ze gewoon niet gezien”, vertelt de moeder.

Beschermde telefoons

De vader verdween met Daphne nadat hij in een onbekend voertuig richting het zuidwesten van de Verenigde Staten reed. Volgens de politie was de man mogelijk op weg naar zijn zus. volgens de onderzoekers zou er communicatie geweest zijn tussen de twee. De politie viel afgelopen weekend het appartement binnen van Westbrooks zus en nam haar elektronische apparaten in beslag.

Volgens Fox 13 zou John Westbrook zijn telefoons beschermd hebben tegen detectie en zou hij cryptomunten gebruiken. Onderzoekers denken dat de man zijn dochter gedrogeerd heeft om haar onder controle te houden.