Homoseksuele mannen mogen voortaan meteen bloed geven in Nederland

Mannen die een vaste partner hebben van hetzelfde geslacht mogen vanaf 1 september bloed doneren zonder dat ze vier maanden moeten wachten nadat ze seks hebben gehad. Hiermee komt er een einde aan een discussie dat al jaren aansleept bij onze noorderburen.

Al jaren is er discussie in Nederland over het doneren van bloed door homoseksuele mannen. Sinds enkele jaren is het voor hen wel toegelaten om bloed te doneren, maar mag het pas als ze vier maanden lang geen seksueel contact hebben gehad.

Die regel wordt nu aangepast nadat de bloedbank door middel van onderzoek kon concluderen dat het risico op infecties bij bloeddonatie binnen deze groep erg beperkt is. De bloedbank gaat nu ook verder bekijken of de regel uitgebreid kan worden naar mannen die geen vaste partner hebben.

In België mogen mannen die seks hebben met mannen pas na twaalf maanden bloed geven. “Het uitgangspunt voor deze voorzorgsmaatregel is de veiligheid garanderen van de patiënt die bloed toegediend krijgt”, staat er te lezen op de website van Het Rode Kruis.