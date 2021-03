“What the f*ck is uw probleem, gast?” Het duurde veel te lang voor we konden testen en tracen, en dat leidde tot nervositeit

Dat we massaal moesten testen, besmettingen snel moesten opsporen en vervolgens isoleren: daar was vrijwel iedereen het snel over eens. Maar hoe dat georganiseerd moest worden, daar is weken en maanden over gediscussieerd en er zijn honderden pagina’s verslagen over geschreven. Een verhaal over wekenlang getalm en hoogoplopende discussies tussen ministers over wie wat in handen zou nemen. “In plaats van iets te doen, bleven ze overleggen.”